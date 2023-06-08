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Edirne'de istilacı tür su maymunlarının yerleştikleri alanlara zarar verdiği belirtildi

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beytullah Özkan, ana vatanı Güney Amerika olmasına rağmen nehirler aracılığıyla Edirne'ye ulaşarak habitat oluşturan su maymunlarının yerleştikleri yerlerdeki düzeni bozduklarını belirtti.

Gökhan Zobar  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Edirne'de istilacı tür su maymunlarının yerleştikleri alanlara zarar verdiği belirtildi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Özkan, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğince Sarayiçi'nde düzenlenen programda, başta Bulgaristan olmak üzere Doğu Avrupa'daki çiftliklerde kürkleri için yetiştirilen su maymunlarının nehirler aracılığıyla Edirne'ye geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 30 yıl önce Edirne'de görülmeye başlanan su maymunlarının bölgedeki habitatının genişlediğine işaret eden Özkan, "Türkiye'de ilk su maymunu 1973 yılında Iğdır'da tespit edildi. Edirne'de Tunca Nehri'nde görülme tarihi ise 1994 yılı." dedi.

Su maymunlarının yerleştikleri alanda düzeni bozdukları vurgulayan Özkan, "Su maymunlarının habitatları bölgede genişlemeye devam ediyor. Yaşadıkları sulak alandaki sazları kesiyorlar. Bu nedenle bu bölgelerde yuvalanan kuşların yaşamasını engelliyorlar. Balık yataklarını bozuyorlar. Etçil değiller, yaşadıkları alandaki otlarla besleniyorlar. Bu istilacı tür bulundukları sulak alana zarar veriyor." diye konuştu.

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