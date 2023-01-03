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Dünya

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölenlerin sayısı 19'a çıktı

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Sinan Doğan   | 03.01.2023
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölenlerin sayısı 19'a çıktı

Bogota

Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyanda ölenlerin sayısı artıyor.

Chihuahua Eyaleti Başsavcılığından yapılan açıklamada, olaylarda 10 gardiyan, 9 mahkumun hayatını kaybettiği, 27 mahkumun ise firar ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleriyle firar etmek isteyen mahkumlar arasında çıkan çatışmada ise 3'ü gardiyan 13 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Mahkumların kaçma girişiminin ardından meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre dün 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

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