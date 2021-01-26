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Dünya

Meksika Rusya'dan 24 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkeye 2 ay içerisinde Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 24 milyon doz geleceğini bildirdi.

Sinan Doğan   | 26.01.2021
Meksika Rusya'dan 24 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Bogota


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Twitter hesabından aşı haberini paylaşan Lopez Obrador, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini değerlendirmelerinin yanı sıra aşı konusunu da konuştuklarını kaydetti.

Putin'i Meksika'ya davet ettiğini belirten Lopez Obrador, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda sohbet ettik. Samimiyetini ve sevecenliğini gösterdi. 2 ay içerisinde bize 24 milyon doz Sputnik V aşısı gönderme kararından ötürü kendisine teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

Meksika'da bugüne kadar 1 milyon 763 bin 219 kişi Kovid-19'a yakalanırken salgın nedeniyle 149 bin 614 kişi yaşamını yitirdi.

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