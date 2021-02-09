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Dünya

AB yönetiminden, Rusya ziyareti nedeniyle eleştirilen Borrell'e destek

AB Konseyi Başkanı Michel'in sözcüsü Leyts, "AB'nin gözü korkutulamaz. Charles Michel Yüksek Temsilci Josep Borell'e güvenini bildirmektedir. Michel, AB-Rusya ilişkilerini AB Konseyi'nin gündemine getirme niyetindedir." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.02.2021
AB yönetiminden, Rusya ziyareti nedeniyle eleştirilen Borrell'e destek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya ziyareti nedeniyle eleştirilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e güvendiğini bildirdi.

Michel'in sözcüsü Barend Leyts, gazetecilere, Michel'in Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüşmesi hakkında bilgi verirken, Borrel'in geçen haftaki Rusya ziyaretine değindi.

Borrell'in ziyaretinde AB-Rusya ilişkilerini ele aldığını ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Leyts, "Yüksek Temsilcinin ziyareti sırasındaki Rus saldırgan tutumu, iş birliğinin karşılıklı ve küresel çıkarlara hizmet edeceği alanlarda bile Rusya'nın diyalog ile ilgilenmediğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Michel'in 3 AB ülkesinin diplomatının Rusya'dan sınır dışı edilmesini kınadığını hatırlatan Leyts, "AB'nin gözü korkutulamaz. Charles Michel Yüksek Temsilci Josep Borell'e güvenini bildirmektedir. Michel, AB-Rusya ilişkilerini AB Konseyi'nin gündemine getirme niyetindedir." ifadesini kullandı.

Leyts ayrıca, Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ın bugünkü Brüksel ziyareti sonrasında Michel'in martta Ukrayna ve Gürcistan'a gitme niyetinde olduğunu, ziyaretlerde AB'nin bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini vurgulayacağını aktardı.

Borrell'in istifası istenmişti

Avrupa Parlamentosundaki 73 milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı için istifa etmesini istemişti.

Milletvekilleri, Borrell'i ortak basın toplantısında Lavrov'un AB'ye yönelik eleştirilerine karşı çıkmamakla, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırıp kararlı bir sinyal vermemekle suçlamıştı.

Mektupta, "Sayın Borrell kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanının harekete geçeceğine inanıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

AB Komisyonu sözcüleri ise von der Leyen'in Borrell'e desteğinin tam olduğunu açıklamıştı.

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