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Bilim Teknoloji

Türkiye ve Rusya arasında uzay faaliyetlerine yönelik görüşmeler sürüyor

Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay faaliyetlerine yönelik iş birliği için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 10.02.2021
Türkiye ve Rusya arasında uzay faaliyetlerine yönelik görüşmeler sürüyor

Moskova

Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay alanında iş birliğine yönelik görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Ajansın Türk ortaklarla çalışma fırsatı bulmaktan daima memnuniyet duyduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkelerimiz uzay sektöründe şimdiden güçlü bağlantılar kurdular. Uzun zamandır bireysel uzay projelerini uygulama olasılığını tartışıyoruz ve Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının oluşturulmasıyla görüşmelerimiz yeni bir seviyeye geliyor.” denildi.

Açıklamada, Rus tarafının Türkiye’den konuya ilişkin somut teklifler beklediği kaydedilerek, “Halihazırda, uzay faaliyetleri alanında iş birliğinin daha başarılı bir şekilde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak iki taraflı hükümetler arası belge hazırlamak için çalışmalar devam etmektedir.” ifadesine yer verildi.

Türkiye’nin "Milli Uzay Programı" dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılmıştı.

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