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Dünya

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Rusya'da yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı"na geniş veren Rus basını, Türkiye'nin 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını aktardı.

Emre Gürkan Abay   | 09.02.2021
Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Rusya'da yankı uyandırdı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Moskova

Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı değerlendirdi.

Rus haber ajansı RİA Novosti, "Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu plan için Türk mühendislerine güvendiğine yönelik açıklamalarına yer verdi.

TASS Ajansı, "Erdoğan Türkiye'nin uzaydaki planlarından bahsetti" başlığıyla gördüğü haberde, Türkiye'nin uzaya erişim kazanmak için uluslararası katılımlı bir uzay üssü kurmayı planladığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesinin yeni nesil uyduların geliştirilmesinde milli bir marka oluşturmayı planladığı sözlerine yer veren İzvestiya gazetesi de Türkiye'nin 2028'de uzay aracını yakın yörüngeye çıkarmak istediğini belirtti.



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