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Dünya, Koronavirüs

Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı

Peru'da 300 bin doz aşının ilk sevkiyatının ardından aşılama çalışmaları başladı.

Sinan Doğan   | 10.02.2021
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı

Bolivar

Güney Amerika ülkesi Peru'da Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, bir doktora yapıldı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkeye dün 300 bin doz aşının ilk sevkiyatının ulaşmasının ardından başkent Lima'da Arzobispo Loayza Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Josef Vallejos, Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Kendisini iyi hissettiğini belirten Vallejos, "Peru için tarihi bir gün olduğunu söylemek istiyorum. Aşı olduğum için mutluyum. Ben bir yoğun bakım doktoruyum ve sembolik olarak aşı olmam için beni seçtiler. Hiçbir acı hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ülkede aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere yapılacağını açıkladı.

Ülkede toplam 1 milyon 191 bin 221 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 42 bin 667 kişi yaşamını yitirdi.






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