Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,544.05
Altın
1,836.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay

Fas Parlamentosu, Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı.

Khalid Mejdoup,Hamdi Yıldız   | 10.02.2021
Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay

Rabat

Fas Parlamentosu, Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, aralarında Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşması üzerindeki değişiklik de olmak üzere bir dizi uluslararası anlaşmayı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, değişikliğin Türkiye'den bazı sanayi ürünlerine 5 yıl süreyle gümrük vergisi uygulanma imkanı verdiği, 5 yılın bitimi öncesinde iki ülke ortak komisyonun bir araya gelerek durumu değerlendireceği aktarıldı.

Değişikliğin uygulamaya girmesi için resmi gazetede yayınlanmadan önce oylanmak üzere Parlamento'nun alt kanadı Danışma Meclisine sevk edilmesi gerekiyor.

İki ülke geçen 24 Ağustos'ta var olan anlaşma üzerinde değişiklik yapılması konusunda anlaşmıştı.

Fas'ın Türkiye'den ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 2.3 milyar dolara ulaşmıştı. Buna karşılık aynı dönemde Fas'tan Türkiye'ye yapılan ihracat 700 bin dolara çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'de 'sert kapanmaya' gidiliyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 bini aştı

Benzer haberler

Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay

Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Mehmetçik Tunceli dağlarında 1,5 metreyi bulan karda teröristlerin izini sürüyor

Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli monolitin kaybolması vatandaşları şaşırttı

Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli monolitin kaybolması vatandaşları şaşırttı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Anayasa hükümleri üstün hukuk kurallarıdır

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Anayasa hükümleri üstün hukuk kurallarıdır
Türkiye ulaşım ağının tacı Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor

Türkiye ulaşım ağının tacı Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor