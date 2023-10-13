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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da Filistin'e destek gösterileri yapıldı

Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

Sinan Doğan  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da Filistin'e destek gösterileri yapıldı Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

Bolivar

Başkent Meksiko'da bir araya gelen çok sayıda Meksikalı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Filistin halkına uygulanan soykırımı durdurun" pankartları taşıyarak Filistin'e destek sloganları attı.

Meksika Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Lizbeth Marquez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'deki kadınlar ile çocukların sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail Büyükelçiliğine çiçekler atan göstericiler olaysız dağıldı.

Brezilya

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo ile Rio de Janeiro'da bir araya gelen onlarca kişi Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Sao Paulo'nun orta bölgesindeki Bixiga semtinde toplanan siyasi parti temsilcileri ve Filistin toplumu üyeleri, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkati çekti.

Filistin asıllı Brezilyalı gazeteci Soraya Misleh, ülke basınına yaptığı açıklamada, İsrail işgalinin boyutunun ortaya çıkarılabilmesi için Filistinlilerin sesinin duyurulması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin uzun yıllardır baskı ve sömürü politikalarına maruz kaldığını hatırlatan Misleh, "Bir etnik temizlikle karşı karşıyalar. İsrail, bu olaylara varıncaya kadar sadece bu yıl 65'i çocuk, 270 Filistinliyi öldürdü. Artık oradaki insanların dayanacak ve bu zulme katlanacak hali, sabrı kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Eyleme katılan ve Brezilya'da yaşayan İsrailli Yahudi şef Shajar Goldwaser ise siyonist İsrail Devleti'nin Filistinlilere apartheid rejimini uygulandığını ve Filistinlilerin kendi devletini kurma hakkının olduğunu belirtti.

Kolombiya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze saldırısına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Filistin halkına soykırım yapılıyor" ve "Özgür Filistin" pankartları taşıyarak Filistin'e destek verdi.

Protesto olaysız tamamlandı.

Venezuela

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta toplanan 200'den fazla kişi Filistin lehine gösteri düzenledi.

Eylemciler, "Filistin işgaline son verilsin", "Etnik temizliğe hayır" ve "İsrail yanlışlıkla öldürmez, dehşetle öldürür" pankartları taşıdı.

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