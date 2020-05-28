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Dünya, Libya

Malta Başbakanı Abela'dan Trablus'a sürpriz ziyaret

Malta Başbakanı Abela'nın bu sabah düzensiz göç konusunu görüşmek üzere Libya'nın başkenti Trablus’a gittiği belirtildi.

Barış Seçkin   | 28.05.2020
Malta Başbakanı Abela'dan Trablus'a sürpriz ziyaret Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Roma

Malta Başbakanı Robert Abela'nın bu sabah düzensiz göç konusunu görüşmek üzere Libya'nın başkenti Trablus’a gittiği bildirildi.

"MaltaToday" isimli haber sitesinin haberine göre, Malta’da ocak ayında başbakanlığa gelen Robert Abela, ilk resmi dış ziyareti için Trablus’a gitti.

Haberde, Başbakan Abela’nın, Libyalı mevkidaşı Fayiz es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile Akdeniz’in orta kesiminde Malta’yı da etkileyen düzensiz göç akışını görüşeceği belirtildi.

Malta'nın, Libya'dan insan kaçakçıları ve düzensiz göç konusundaki çabalarını kuvvetlendirmesini talep edeceği ifade edildi.

Malta, düzensiz göç konusundan şikayetçi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle limanlarını göçmenlere kapatan buna karşılık göç akınının devam ettiği Malta, bir süredir Avrupa Birliği’nden (AB) düzensiz göç konusunda dayanışma görmediğinden şikayetçi.

Malta, son olarak AB’nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği askeri ve mali desteği geri çekme kararı almıştı.

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