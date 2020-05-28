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Dünya, Libya

Libya ordusu başkentin güneyinde Hafter milislerine ait 3 zırhlı aracı imha etti

Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde Halife Hafter milislerinin bulunduğu bölgelere operasyonlarını sürdürüyor.

Aydoğan Kalabalık   | 28.05.2020
Libya ordusu başkentin güneyinde Hafter milislerine ait 3 zırhlı aracı imha etti

Trablus

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait 3 zırhlı araç imha edildi.

Açıklamada, kullanılamaz hale getirilen zırhlı araçların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen araçlardan olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Ayn Zara ve Vadi Rabi bölgelerinde yeni mevzilerin kazanıldığı kaydedildi.

Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde başkentin güneyindeki Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden geri alarak Trablus eski havaalanına doğru ilerlemeye başlamıştı.

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