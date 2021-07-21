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Dünya

Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor

Ülkedeki birçok Müslüman, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da bayramlarda memleketlerine dönememenin burukluğunu yaşıyor.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.07.2021
Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor

Kuala Lumpur

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bulundukları şehrin dışına çıkamayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da ailelerinden uzakta geçiriyor.

Bu yıl 13 Ocak'ta ilan edilen olağanüstü hal ve Kovid-19 yasakları nedeniyle Malezyalılar, şehir ve eyaletlerarası seyahatler gerçekleştiremiyor.

Tıpkı geçen yılki bayramlarda olduğu gibi ülkedeki birçok Müslüman, bu yıl da bayramlarda memleketlerine dönememenin burukluğunu yaşıyor.

Şirket çalışanı İman, 2 yıldır bayramı ailesinden uzakta geçiriyor

Başkent Kuala Lumpur'da bir şirkette pazarlama uzmanı olarak çalışan İman da bayramını ailesinden uzak geçirenler arasında.

Salgın yasakları nedeniyle bu yıl ailesinin yaşadığı Perak eyaletine gidemeyen İman, bayramı iş arkadaşlarıyla birlikte geçirerek teselli buluyor.

Sabahın erken saatlerinde arkadaşlarıyla geleneksel bayram yemeklerini pişirmeye başlayan ve bu güne özel kıyafetlerini giyinen İman ve arkadaşları, salgına rağmen bayram geleneklerini sürdürmeye çalışıyor.

"Yalnız kalsak da mübarek günü idrak ediyoruz"

AA muhabirine konuşan İman, "Bu yıl bayramı aile ve akrabalarımızla birlikte geçiremediğimiz ikinci yılımız. Yalnız kalsak da bu mübarek günü idrak etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İman, arkadaşlarıyla beraber Malezya'nın geleneksel bayram yemeklerini pişirerek güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Kuala Lumpur'da en azından arkadaşlarıyla birlikte olduğu için şükrettiğini ifade eden İman, "Pandeminin bir an önce bitmesi ve ailelerimizi sağlık, güvenlik içinde gönül rahatlığıyla ziyaret etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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