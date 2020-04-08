Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı
Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bini aştı.
Kuala Lumpur
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Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, bugün 156 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konmasıyla birlikte toplam vaka sayısının 4 bin 119'u bulduğunu açıkladı.
Bugün 166 kişinin iyileştiğini belirten Nur Hişam, ilk defa iyileşen kişi sayısının yeni vaka sayısını geçtiğini ifade etti.
Hükümetten ramazan pazarları için alternatif çözüm
Öte yandan Kovid-19 nedeniyle kurulması yasaklanan geleneksel ramazan pazarlarının işleyebilmesi için üç alternatif üzerinde durulduğu belirtildi.
Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, ramazan pazarları için ilk çözümün "arabaya servis" olduğunu belirterek, "Geniş ve trafik yoğunluğunun olmadığı yollara pazarlar kurulabilir." dedi.
İkinci olarak "sipariş ver ve götür" çözümünün denenebileceğini belirten Bakan Annuar, "Sipariş alımları, yerel yönetimlerin belirlediği ve sosyal mesafenin korunabileceği alanlarda gerçekleşecek." şeklinde konuştu.
Annuar, üçüncü çözümün ise internet üzerinden taksi ve dağıtım uygulamalarının devreye girmesiyle siparişlerin evlere ulaştırılması olabileceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.