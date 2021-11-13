Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları Ankara'da düşerken İstanbul ve İzmir'de arttı.

Aybüke İnal Kamacı   | 13.11.2021
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (23-29 Ekim) İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun olduğunu belirtti.

İllere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Karabük (536,5), Yalova (499,55), Ordu (487,92), Kocaeli (481,71), Zonguldak (444,52), Tokat (433,04), Kastamonu (421,39), Bolu (420,26), Osmaniye (417,28), Balıkesir (410,79), Bursa (396,41), Sakarya (381,05), Düzce (376,57), Amasya (373,18), Çorum (361,01), Sinop (358,03), Tunceli (342,75), Bilecik (339,71), Samsun (339,58), Trabzon (334,89), Kahramanmaraş (323,41), Kırıkkale (311,8), Giresun (310,66), Çankırı (308,17), İstanbul (307,4), Erzincan (305,42), Kırşehir (292,95), Ankara (287,04), Tekirdağ (281,85), Kırklareli (272,85), Bartın (262,84), Adana (252,8), Eskişehir (247,29), Çanakkale (246,7), Rize (239,29), Kilis (234,61), Kütahya (230,97), Manisa (221,35), Hatay (211,59), Niğde (202,17), Edirne (198,64), Mersin (194,78), Uşak (193,27), Sivas (190,28), Denizli (175,33), Artvin (169,91), Kayseri (169,69), Karaman (169,07), Elazığ (168,04), Bingöl (166,45), Gümüşhane (164,43), Ardahan (161,19), Burdur (160,99), Nevşehir (159,04), Yozgat (154,14), Malatya (149,35), Adıyaman (147,68), Isparta (145,58), Afyon (125,52), Konya (122,89), Kars (121,09), Iğdır (117,23), Gaziantep (112,89), Erzurum (105,50), Aksaray (74,7), Şanlıurfa (72,71), İzmir (69,61), Antalya (68,83), Bayburt (68,37), Diyarbakır (63,42), Muğla (59,45), Aydın (57,46), Ağrı (56,22), Bitlis (52,14), Hakkari (47,06), Muş (30,65), Siirt (29,9), Mardin (28,08), Batman (28,05), Van (27,32), Şırnak (11,34)."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı
İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Aşı reddi ve tereddütü Kovid-19'da toplumsal bağışıklığın oluşmasını engelliyor

Benzer haberler

Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vakaları arttı, önümüzde çok zor haftalar var

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı
Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor