Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Diyanet İşleri Başkanlığından müftülüklere gönderilen yazı ile camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyarak yan yana saf tutarak namaz kıldı.

13.11.2021
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazları normal saf düzeninde kılınmaya başlandı.

Edirne

Edirne'de başta selatin camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tuttu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, camilerde normal saf düzenine geçildiğini söyledi.

Camilere gelen cemaatin tedbirlere uyduğunu belirten Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin bir yazı gönderilmişti. Yazıda, toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmişti.

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

Uşak

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Uşak'ta camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazlarının normal saf düzeninde kılınmaya başlamasını cemaat memnuniyetle karşıladı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yücetepe Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar, öğle namazının farzını normal saf düzenine göre eda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra tekrar normal saf düzeninde namaz kılmaya başlayan cemaat, bunun mutluluğunu yaşadı.

Camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlardan 43 yaşındaki İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, uzun zamandır cemaatle omuz omuza namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Camilerde hijyen kurallarına ve maske takımına dikkat ettiklerini kaydeden Ertuğrul, "Yaklaşık 1,5 yıldır, 1,5 metre mesafede namaz kılıyorduk. Bazen camilerimizde almıyordu, yetersiz geliyordu. Şimdi normal saf düzeninde daha fazla cemaatle namazımızı kılabileceğiz. Çok mutluyuz. Allah bir daha göstermesin bu tip hastalıkları." dedi.

66 yaşındaki Süleyman Karabaş ise "Uzun zamandır biz bunu özlemiştik, istiyorduk. Namaz kılarken birbirimize yakın olmamız lazım. Peygamberimiz zamanında omuzlar eskirmiş önceden. Omuz omuza, hem de sünnete uygun bir şekilde olması bizim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Aşı reddi ve tereddütü Kovid-19'da toplumsal bağışıklığın oluşmasını engelliyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak

Benzer haberler

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vakaları arttı, önümüzde çok zor haftalar var

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi köprülerin çevresi sis ile kaplandı

Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi köprülerin çevresi sis ile kaplandı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı
Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor