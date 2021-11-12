Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,866.00
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidildiğini açıkladı.

Abdullah Aşıran   | 12.11.2021
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Amsterdam

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Rutte, alınan ek önlemlere göre, 4 Aralık'a kadar "kısmi kapanma" uygulamasına geçileceğini söyledi.

Önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 06.00 ila 18.00 arası organize edilebilecek.

Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak.

Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.

Ayrıca hükümet "2G" (aşı veya iyileşme) kuralının yürürlüğe girmesine ve koronavirüs kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını yeniden getirmiş, koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

Hollanda'da 11 Kasım'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı
Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 637 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 678’e çıktı

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak

Kovid-19 akciğer hastalarında uzun süreli halsizliğe neden oluyor

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 bini aştı

Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi

Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak

Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak