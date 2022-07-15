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Dünya

Malcolm X cinayetinde masumiyeti kanıtlanan kişi, New York yönetimine dava açtı

ABD’de sivil haklar savunucusu ve ırkçılık karşıtı Malcolm X'i öldürmekle suçlanarak haksız yere 20 yıl hapis yatan Muhammed Aziz, New York Belediyesine 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Mücahit Oktay   | 15.07.2022
Malcolm X cinayetinde masumiyeti kanıtlanan kişi, New York yönetimine dava açtı

New York

Malcolm X cinayetinin sorumlusu olduğu suçlamasıyla hapis yatan 3 kişiden biri olan Muhammed Aziz, suçsuz olduğunun kanıtlanmasının ardından hayatının zan altında geçen 55 yılına karşılık New York Belediyesinden tazminat olarak 40 milyon dolar istedi.

New Yorklu yetkililerle bir ön müzakere yapan ancak anlaşamayan 84 yaşındaki siyahi Amerikalının avukatları, "20 yıllık mahkumiyet kararının alınmasındaki kötü rolü nedeniyle" şehir yönetimine karşı "medeni haklar davası" açtı.

Brooklyn'deki ABD Bölge Mahkemesine açılan davada, New York Polis Departmanı (NYPD) ve Manhattan Bölge Savcılığına, Aziz'in "masumiyetini destekleyen delilleri saklamak ve tanıkları yanlış ifade vermeye zorlamak" suçlamaları yöneltildi.

Cinayetin gerçek azmettiricileri hala bulunamadı

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan, aralarında Muhammed Aziz'in de bulunduğu 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Aziz, 1966'da cinayet suçlamasıyla tutuklandığında siyahi milliyetçi grup Nation of Islam (NOI) üyesi, 6 çocuklu bir aile babasıydı.

Malcolm X'in avukatları, Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Aziz'in masumiyeti Kasım 2021'de, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben tarafından ilan edilmişti.

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