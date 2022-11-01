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Dünya

Malavi'de kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 183'e yükseldi

Malavi'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 183'e çıktı.

Tufan Aktaş   | 01.11.2022
Malavi'de kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 183'e yükseldi

İstanbul

Malavi Sağlık Bakanı Khumbize Chiponda, yaptığı yazılı açıklamada, marttan bu yana vakaların 6 bin 56'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının 183'e yükseldiğini kaydetti.

Vakalarda artışın sürdüğünü aktaran Chiponda, koleranın, temiz suya erişimdeki sorunlar ve tuvaletlerin doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Chiponda, bazı hastaların dini nedenlerle tedavi olmaktan kaçındığını belirterek dini örgütleri, halkı uyarmaya çağırdı.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının görüldüğü ülke 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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