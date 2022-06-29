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Dünya

Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan liderler, Prado Müzesi'nde akşam yemeği yedi

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi'ne katılan 44 ülkenin liderleri, Prado Müzesi'nde akşam yemeği yedi.

Şenhan Bolelli, Ömer Tuğrul Çam   | 29.06.2022
Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan liderler, Prado Müzesi'nde akşam yemeği yedi

Madrid

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderlere verdiği yemek, NATO üyesi 30 ülke ile davetli olarak zirveye iştirak eden 14 ülkeden devlet ve hükûmet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanlarını bir araya getirdi.

Yemek, savaşın ilk aylarında insani yardım için Ukrayna'ya giden İspanyol şef Jose Andres tarafından hazırlanırken gecede Kiev Senfoni Orkestrası da konser verdi.

Liderler, müzede bulunan ünlü İspanyol ressamlar Diego Velazquez ve Francisco de Goya'ya ait bazı eserleri de görme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı yemek dolayısıyla Prado Müzesi çevresindeki tüm yollar trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yeni stratejik konseptin onaylandığı NATO Zirvesi, sabahki devlet ve hükûmet başkanlarının katılacağı oturumun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısıyla sona erecek.

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