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Dünya

Madleen'deki Brezilyalı aktivist Avila, İsrail'in uygulamalarına karşı açlık grevine başladı

Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonularak ülkeye nakledilmelerine karşın "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste dün 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

Faruk Hanedar  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Madleen'deki Brezilyalı aktivist Avila, İsrail'in uygulamalarına karşı açlık grevine başladı

Kudüs

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın açlık grevine başladığı bildirildi.

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu gönüllülerinin son durumu hakkında açıklama yayımladı.

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Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın geminin alıkonulmasından itibaren açlık grevine başladığı ve aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve sadece içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4'ünün sınır dışı edilmesinin ardından ülkede kalan 8 aktivist, Ramle'deki gözaltı merkezinde mahkemeye çıkarıldı ve duruşmalar 5 saatten fazla sürdü.

Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonularak ülkeye nakledilmelerine karşın "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste dün 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

Adalah hukuk ekibi, İsrail'in Madleen'i uluslararası sularda durdurarak Gazze ablukasını kırmaya çalışan barışçıl ve silahsız gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

Avukatlar, savunmasız bir nüfusu açlığa mahkum etmek üzere tasarlanmış yasa dışı Gazze ablukasının, toplu cezalandırma anlamına geldiğini ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım davasında verdiği "geçici tedbir kararını" doğrudan ihlal ettiğini vurgulayarak aktivistlerin ablukayı kırmaya ve Gazze'de açlık çeken sivillere insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya çalışarak meşru çerçevede hareket ettiğini söyledi.

İsrail'in gemiye uluslararası sularda el koyarak gönüllüleri zorla ülkeye getirdiğine dikkati çeken avukatlar, bu nedenle İsrail'in aktivistleri gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin bulunmadığını, derhal serbest bırakılıp gemilerine yeniden binmelerine ve Gazze'ye yardım ulaştırdıktan sonra ülkelerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Madleen gemisinde bulunan aktivistler de mahkemeye verdikleri ifadede, kaçırılarak kendi istekleri dışında zorla İsrail'e getirildiklerini, tek görevlerinin ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Aktivistler, mahkeme heyetinin deniz ablukasından haberdar olup olmadıklarına ilişkin sorusuna cevap olarak ablukanın uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunun ve İsrail'in eylemlerini haklı gösteremeyeceğinin altını çizdi.

İsrail'in mahkemeden sınır dışı edilene kadar aktivistlerin gözaltına tutulmasını istediği, aktivistlerin daha erken ayrılmayı kabul etmedikleri takdirde, zorla sınır dışı edilmeden önce 72 saat gözaltında tutulabileceği belirtildi.

Adalah, gönüllülerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını ve ülkelerine geri dönebilmelerini talep etti.

Mahkemenin ilerleyen saatlerde karar vermesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail’e getirilmiş, 4’ü bu sabah ülkeden sınır dışı edilmişti.

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