Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,801.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişilere gözaltı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı.

Fatma Esma Arslan   | 22.07.2021
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişilere gözaltı

Dakar

Madagaskar Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya ve devlet görevlilerine suikast hazırlığında olduğu tespit edilen birçok yabancı ülke ve Madagaskar vatandaşının" gözaltına alındığı duyuruldu.

Suikast planına ya da gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Madagascar Tribune gazetesinin haberinde ise gözaltına alınanlar arasında 2 Fransız emekli askerin de bulunduğu iddia edildi.

Daha önce 2009-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Rajoelina, Aralık 2018'de tekrar seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor
Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 Kovid-19 vakası belirlendi
Prof. Dr. Dilek Arman'dan 'Delta sebebiyle nisan ayındaki vaka sayılarını tekrar görebiliriz' uyarısı
Sağlık ekipleri bayramda da tüm zorlukları aşıp her noktaya aşı ulaştırmaya çalışıyor

Benzer haberler

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişilere gözaltı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast hazırlığındaki kişilere gözaltı