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Dünya

Macron, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya desteğini yineledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde Kiev'i gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Esra Taşkın  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Macron, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya desteğini yineledi

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta ikili bir görüşme yaptı.

Zelenskiy'den bölgedeki durum hakkında bilgi alan Macron, "Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Fransa'nın Ukrayna'ya gerektiği sürece destek vermeye devam edeceğini belirten Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'nın kendini savunma ve vatandaşlarını koruma hakkı olduğunu vurguladı.

Macron, Zelenskiy'nin Barış Planı'na desteğini ifade ederek sivilleri daha iyi koruyan, savaşın küresel istikrar üzerindeki etkilerini azaltacak ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı hedefleyen adımlar arayışında olanlarla çalışma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

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