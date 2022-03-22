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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti.

Yusuf Özcan   | 22.03.2022
Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız

Paris

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.

Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.

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