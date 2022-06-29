Dolar
16.64
Euro
17.38
Altın
1,817.88
ETH/USDT
1,107.30
BTC/USDT
20,199.00
BIST 100
2,401.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oylanıyor.
logo
Dünya

Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO’nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

Esra Taşkın   | 29.06.2022
Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO’nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Türkiye’nin NATO’nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Macron, Ukrayna'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye’nin NATO’nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kütahya'da yerin 140 metre altında maden kazası tatbikatı yapıldı
China Southern Airlines, İstanbul uçuşlarına yeniden başladı
İçişleri Bakanı Soylu: Sel afetinde 2 vatandaşımız kayıp
Emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Benzer haberler

MINUSMA'nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

MINUSMA'nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO’nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

Macron, Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini belirtti

Cezayir çöllerinden Fransız sömürgeciliğine karşı yükselen folklorik direniş: Barut Dansı

Cezayir çöllerinden Fransız sömürgeciliğine karşı yükselen folklorik direniş: Barut Dansı
Fransa'da 3 büyük enerji şirketinden halka enerji tüketimini azaltma çağrısı

Fransa'da 3 büyük enerji şirketinden halka enerji tüketimini azaltma çağrısı
Bulgaristan’ın talepleri, Kuzey Makedonya’nın Avrupa entegrasyon sürecini engelliyor

Bulgaristan’ın talepleri, Kuzey Makedonya’nın Avrupa entegrasyon sürecini engelliyor