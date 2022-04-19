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Dünya

Macron cumhurbaşkanı seçilirse hükümet istifa edecek

Fransa Başbakanı Castex, 24 Nisan Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Macron'un yeniden seçilmesi durumunda, seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini açıkladı.

Yusuf Özcan   | 19.04.2022
Macron cumhurbaşkanı seçilirse hükümet istifa edecek Fransa Başbakanı Jean Castex

Paris

Fransa Başbakanı Jean Castex, France Inter radyosunda, cumhurbaşkanı seçimini Macron'un kazanmasını umduğunu söyledi.

Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini ifade eden Castex, seçimin şimdiden kazanıldığı fikrinin yanlış olduğunu belirtti.

Castex, "Emmanuel Macron'un programının Fransa için en iyisi olduğu konusunda (Fransızları) ikna etmeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda, Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen yarışacak.

İkinci tura ilişkin yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Macron'un yüzde 55 ve Le Pen'in yüzde 45 oy alması bekleniyor.

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