Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,491.80
BTC/USDT
64,257.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayram tatili dönüşünde trafikteki son durumuna ilişkin Bursa-İzmir Otoyolu’nun Bursa Batı Gişeleri mevkiinden yayındayız
logo
Dünya

Eski AB Brexit Başmüzakerecisi'nden Frexit uyarısı

Eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini, AB'den çıkarma anlamına gelen "Frexit" eşiğine getirdiğini söyledi.

Şilan Turp  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Eski AB Brexit Başmüzakerecisi'nden Frexit uyarısı

Ankara

Barnier, İngiliz The Telegraph gazetesine, Macron'un ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde açık ara farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaleme aldığı kitabın ilk bölümünde "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı olan Brexit'ten ders alınmaması halinde diğer ülkelerin de AB'den çıkabileceğine dair uyarıya" yer verdiğini anlatan Barnier, Macron'un bunu dikkate almayarak ülkeyi "Frexit" eşiğine getirdiğini öne sürdü.

AB Komisyonu'nda ülkesi Fransa'yı temsil eden ve AB adına Brexit müzakerelerini yürüten Barnier, "Ülkesindeki göç, güvenlik durumu, devlet otoritesi ve ülkenin en yoksul kesimlerine saygı ve kalkınmalarına yönelik bu uyarıya kulak verilmemiş olmasından üzüntü duyduğunu" belirtti.

Çok yoksul bölgelerdeki insanların ne düşündüğünün önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Barnier, İngiltere'nin Brexit oylamasındaki sonucu elde etmesinde bu durumun etkisinin büyük olduğunu ve aynısının Fransa'da da yaşanabileceğini ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin liderleri Jordan Bardella'nın ve Marine Le Pen'in "Avrupa karşıtı" olduklarını iddia eden Barnier, "Avrupa karşıtı niyetler konusunda rehavete kapılmama" uyarısında bulundu.

İngiltere'deki referandum sonrası Le Pen'in, İngiliz seçmenleri "Avrupa köleliğinden" kurtuldukları için övdüğünü ve referandum sonucunu "Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana yaşanan en önemli an" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Barnier, "Sanırım Le Pen halen aynı fikirde. Benim cevabım ise ‘herhangi bir saldırganlık, intikam ya da tatmin duygusu olmaksızın Brexit'ten bu yana İngiltere’de neler olduğuna bir bakın’ demek olacaktır." şeklinde konuştu.

Macron'un parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararını "çok riskli" olarak nitelendiren Barnier, seçimlerde aşırı sağın yeni bir mutlak çoğunluk elde etmesi gibi olasılıklar konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

AP seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi
AŞTİ'de bayram tatili dönüşü hareketliliği
İzmir'de yol ve kavşaklarda görevlendirilen sağlık ekipleri tatilde 20 kazaya müdahale etti
Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı
UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı

Benzer haberler

Eski AB Brexit Başmüzakerecisi'nden Frexit uyarısı

Eski AB Brexit Başmüzakerecisi'nden Frexit uyarısı

EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

Fransa'da halk, ülkede aşırı sağın yükselişini protesto etti

Fransa Anayasa Mahkemesi, seçimin ertelenmesine yönelik talepleri reddetti

Fransa Anayasa Mahkemesi, seçimin ertelenmesine yönelik talepleri reddetti
EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu liderliği için kritik virajda

EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu liderliği için kritik virajda
Fransa'da inşaat halindeki caminin duvarına gamalı haç çizildi

Fransa'da inşaat halindeki caminin duvarına gamalı haç çizildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet