Dolar
34.27
Euro
37.24
Altın
2,787.40
ETH/USDT
2,654.00
BTC/USDT
72,270.00
BIST 100
9,006.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, nikotin poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor

Fransız hükümetinin, özellikle gençler arasında yaygınlaşan nikotin poşetlerini gelecek haftalarda yasaklamaya hazırlandığı belirtildi.

Esra Taşkın  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Fransa, nikotin poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor

Paris

Fransa Sağlık Bakanı Genevieve Darrieussecq, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, nikotin poşetleri ve benzeri ürünlerin tüketimine dayalı gençlerde zehirlenme vakalarının giderek arttığını ve bundan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Darrieussecq, bu ürünlerin reklamlarının hedef kitlesinin gençler olduğuna dikkati çekerek, gençleri korumak istediğini ifade etti.

Hükümetin, nikotin poşetleri ve benzeri ürünlerin tüketimini yasaklama kararı aldığını belirten Darrieussecq, bu yöndeki kararın gelecek haftalarda çıkacağını duyurdu.

Darrieussecq, nikotin dozu yüksek bu ürünlerin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bunların pazarlanmasını yasaklamak bizim görevimiz." dedi.

Gençler arasında kullanımı yaygın olan küçük çay poşetlerine benzeyen nikotin poşetleri, farklı aromalarda satılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi
Diyarbakır Jandarması "Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı" iddiasını yalanladı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
YTB'de "Afrika'nın Geleceği" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Fransa, nikotin poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor

Fransa, nikotin poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor

Fransa'da 2023'te ölen evsizlerin sayısı son 12 yıldakileri aşarak 735 oldu

Fransa, sömürge toprağı Martinik'te gece sokağa çıkma yasağını uzattı

Fransa, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını kınadı

Fransa, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını kınadı
BM raportörleri, Fransa'da sporculara yönelik başörtüsü yasağını "ayrımcılık" olarak eleştirdi

BM raportörleri, Fransa'da sporculara yönelik başörtüsü yasağını "ayrımcılık" olarak eleştirdi
Fransız hükümeti protestoların sıçradığı kolonisi Guadeloupe'ta da sokağa çıkma yasağı uyguluyor

Fransız hükümeti protestoların sıçradığı kolonisi Guadeloupe'ta da sokağa çıkma yasağı uyguluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet