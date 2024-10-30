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Dünya

Alaska'da ''Kuzey Işıkları'' hızlandırılmış çekim yöntemiyle görüntülendi

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde ''Kuzey Işıkları'' hızlandırılmış çekim yöntemiyle görüntülendi.

30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Alaska'da ''Kuzey Işıkları'' hızlandırılmış çekim yöntemiyle görüntülendi

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