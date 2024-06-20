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Dünya

Fransa Anayasa Mahkemesi, seçimin ertelenmesine yönelik talepleri reddetti

Fransa'da Anayasa Mahkemesinin, erken genel seçimin ertelenmesine yönelik talepleri reddettiği bildirildi.

Esra Taşkın  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Fransa Anayasa Mahkemesi, seçimin ertelenmesine yönelik talepleri reddetti Fotoğraf: Mathieu Prudhommes/AA

Paris

Anayasa Mahkemesi, seçimin ertelenmesine yönelik 10 başvuruya ilişkin kararını duyurdu.

Mahkeme, Meclis'in feshedildiği ve erken seçime ilişkin kararnamenin yürürlüğe girdiği 9 Haziran ile seçimin ilk turunun düzenleneceği tarih arasında anayasaya göre gerekli olan sürenin bulunduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, seçimin şeffaflığının riske atılacağına yönelik iddiayı reddederek, seçmen kütüğünden silinen vatandaşların da adli mahkemeye başvurabileceğini hatırlattı.

Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu 9 Haziran'da feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Erken genel seçimlerin ilk turu 30 Haziran'da, ikinci turu da 7 Temmuz'da düzenlenecek.

Fransız anayasasının 12. maddesine göre Meclis'in feshedilmesinden en az 20 gün sonra en fazla 40 gün sonra ülkede seçime gidilmesi gerekiyor.

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