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Silivri’deki elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya

Macaristan'da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı

Macaristan'da 2022 yazının ortalama 22,8 dereceyle, 1901'den beri yaşanan en sıcak yaz mevsimi olduğu açıklandı.

Mehmet Yılmaz   | 05.09.2022
Macaristan'da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı

Budapeşte

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede yaz mevsimi ortalama sıcaklığının 20,8 derece, bu yıl yaz mevsiminin ortalama sıcaklığının ise 22,8 derece olduğu belirtildi.

Ülkenin birçok yerinde 1901'den beri görülmeyen sıcaklıklar yaşanırken, günlük en yüksek sıcaklık 41,5 dereceyle Kiskunfelegyhaza ve Hodmezövasarhely bölgesinde kaydedildi.

Artan sıcaklığın etkisiyle ülke genelinde kuraklıkların da yaşandığı belirtilen açıklamada, 1991-2020 arasında 203,5 milimetre olan yağış ortalamasının 2022 yaz mevsiminde 137,3 milimetreye düştüğü belirtildi.

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