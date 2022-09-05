Dolar
18.22
Euro
18.09
Altın
1,712.05
ETH/USDT
1,599.30
BTC/USDT
19,848.00
BIST 100
3,358.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Silivri’deki elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

NSA'nın Çin üniversitesini siber casusluk için hedef aldığı iddia edildi

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının, Çin'in Kuzeydoğu Politeknik Üniversitesi'nden bilimsel ve teknolojik bilgi sızdırmak amacıyla örgütlü siber casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.

Emre Aytekin   | 05.09.2022
NSA'nın Çin üniversitesini siber casusluk için hedef aldığı iddia edildi

Pekin

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Yanıt Merkezinin (CNCERT) bugün yayımladığı rapora göre, üniversitenin bilgisayar ağında yapılan incelemelerde, NSA'in siber casusluk birimine ait olduğu iddia edilen Truva atı yazılımları bulundu.

Üniversite, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, e-posta sisteminde "oltalama postası" adı verilen, araştırma makalesi, akademik davetiye veya yurt dışında eğitim tanıtımı görüntüsü altında üniversite hocalarının ve öğrencilerin kişisel bilgilerini, veri sistemlerine giriş için kullandıkları şifreleri ele geçirmeyi hedefleyen sahte mesajlar bulunduğunu bildirmişti.

CNCERT teknik ekibinin Avrupalı ve Güney Asyalı ortaklarıyla birlikte yaptığı incelemelerde, üniversitenin ağına yönelik saldırılar sırasında, 40'tan fazla siber saldırı aracının kullanıldığının tespit edildiği, ağda bulunan Truva atı yazılımlarının NSA'nın Enformasyon Dairesi'ne bağlı Veri Keşif Bürosu'nun Özel Erişim Operasyonu Ofisi'ne (TAO) ait olduğu ileri sürüldü.

Merkez, söz konusu kötü amaçlı yazılımların, ana ağ donanım konfigürasyonları, ağ yönetim ve operasyon verileri ile temel teknolojik bilgileri sızdırmayı amaçladığını iddia etti.

CNCERT ile internet güvenliği şirketi 360 tarafından yürütülen soruşturmada, "shotXXXX" adı verilen siber casusluk operasyonunun, NSA'nın TAO'dan sorumlu Siber Güvenlik Direktörü Robert Joyce'un komutasında yönetildiği, ABD'den 13 kişinin saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddia edildi.

Öte yandan saldırılara elverişli ortamın sağlanması için paravan şirket aracılığıyla NSA ve ABD'li telekom operatörleri arasında 170 elektronik protokol ve 60 sözleşme yapıldığı, büyük bölümü Japonya ve Güney Kore gibi Çin'e coğrafi olarak yakın 17 ayrı ülkedeki 54 atlatıcı ve vekil sunucunun kullanıldığı öne sürüldü.

Ayrıca, soruşturmanın söz konusu siber casusluk girişiminin NSA'nın Çin'deki binlerce benzer girişimden biri olduğunu da ortaya çıkardığı, konuyla ilgili detayların ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Çin'in Şian şehrindeki Kuzeydoğu Politeknik Üniversitesi, havacılık, uzay, deniz teknolojisi alanındaki eğitim ve araştırma programlarıyla biliniyor.

İddianın, Çin’in “Siber Güvenlik Haftası” olarak kutladığı haftada ifşa edilmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kabil'deki Rus Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor
AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası
Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesini istedi

Benzer haberler

Çinli şirketin geliştirdiği "solunabilir" Kovid-19 aşısına onay verildi

Çinli şirketin geliştirdiği "solunabilir" Kovid-19 aşısına onay verildi

AB, İran nükleer anlaşmasında yakında bir sonuç beklemiyor

NSA'nın Çin üniversitesini siber casusluk için hedef aldığı iddia edildi

Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
New York'a Teksas'tan sığınmacı otobüsleri gelmeye devam ediyor

New York'a Teksas'tan sığınmacı otobüsleri gelmeye devam ediyor
Mısır ve ABD'den Akdeniz'de ortak askeri tatbikat

Mısır ve ABD'den Akdeniz'de ortak askeri tatbikat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet