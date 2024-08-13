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Dünya

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşıyor

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıktı.

Ihvan Radoykov  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşıyor Fotoğraf: Ihvan Radoykov/AA

Sofya

Başkent Sofya'da halk, aşırı sıcaklardan korunmak için parklarda ve göletlerin etrafında serinleyecek yerler aradı.

Belediye ve Kızılhaç yetkilileri, şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlara şişe su dağıttı.

Ülkenin birçok bölgesinde, aşırı sıcakların yol açabileceği tehlikeler nedeniyle 2. seviyedeki "turuncu kod" alarm verildi.

Meteoroloji uzmanları, yaz döneminin başından bu yana en sıcak günlerin yaşandığı Bulgaristan'da, havanın hafta sonuna doğru serinleyeceğini belirtti.

Bu arada Bulgaristan'ın güneydoğusunda Harmanlı bölgesinde çıkan yangınlarla da mücadele sürüyor.

Savunma Bakanlığı, aynı bölgedeki Filibe kentine yakın Brezovo ve Hisarya kasabalarına yakın diğer yangınların sürdüğü alanlardaki söndürme çalışmalarına destek için iki helikopter yolladığını kaydetti.

İtfaiye yetkilileri, komşu Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da, ülke sınırına yakın devam eden iki yangının Bulgaristan tarafına sıçramadığını bildirdi.

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