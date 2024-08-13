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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'ye göre, İsrail'in zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle Gazze'de yerinden edilmeler "asla bitmiyor"

UNRWA, İsrail ordusunun Gazze'nin yüzölçümü olarak yüzde 84'üne tekabül eden bölgede yaşayan nüfusu zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle yerinden edilmelerin "asla bitmediğini" belirtti.

Burak Dağ  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
BM'ye göre, İsrail'in zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle Gazze'de yerinden edilmeler "asla bitmiyor"

Ankara

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X hesabından, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yerinden edilen sivillere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Gazze'de yerinden edilme asla bitmez. Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 84'ü - yaklaşık 305 kilometrekare - İsrail ordusunun tahliye emirleri kapsamına alındı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle Gazze'de insanların canlarını kurtarmak için geride her şeyi bırakarak evlerinden ayrılmak durumunda kaldığı hatırlatılan paylaşımda, "Bitkinler ve gidebilecekleri güvenli bir yerleri yok." ifadesi kullanıldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in son tahliye kararının ardından Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini belirtmişti.

Han Yunus'ta yeniden zorunlu göç dalgası

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" çağrıları nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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