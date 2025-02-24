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Dünya

Macaristan, 2 ve üstü çocuk sahibi annelere ömür boyu vergi muafiyeti getiriyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini belirterek, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere yönelik ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.

Aşkın Kıyağan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Macaristan, 2 ve üstü çocuk sahibi annelere ömür boyu vergi muafiyeti getiriyor

Budapeşte

Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde hükümetin bu yıl ekonomik alanda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025 yılını atılım yılı olarak nitelendiren Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz." dedi.

Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.

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