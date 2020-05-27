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Dünya

Lübnan'da camiler 29 Mayıs'ta açılıyor

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından beri kapalı tutulan camilerin 29 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

Mahmut Geldi   | 27.05.2020
Lübnan'da camiler 29 Mayıs'ta açılıyor

Beyrut

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından beri kapalı tutulan camilerin 29 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

Lübnan'daki Sünnilerin dini merci olarak bilinen Fetva Kuruluna bağlı İslam Vakıfları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Başmüftü Abdullatif Deryan'ın talimatı doğrultusunda cuma gününden itibaren camilerde cemaatle namaz kılınmaya başlanacağı belirildi.

Cuma ve vakit namazlarının cemaatle eda edileceğine dikkati çekilen açıklamada, camilerde Kovid-19 salgınına karşı yetkili makamlarca duyurulan kurallara uyulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca koruyucu önlemler kapsamında camide abdest alınmasına izin verilmeyeceği, girişte ateş ölçümü yapılacağı ve saflar arasında sosyal mesafe uygulanacağı ifade edildi.

Fetva Kurulu, 15 Mart'ta salgın nedeniyle camilerin sadece ezan okunması için açık tutulacağını, cemaatle namaz kılmanın ise askıya alındığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19'un ilk olarak 21 Şubat'ta görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısının 1140, vefat sayısının ise 26 olduğu belirtilmişti.

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