Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu
Fransa'da Kovid-19 tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.
Paris
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi.
Buna göre, ülkede Halk Sağlık Yüksek Konseyinin önerisi üzerine hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.
Fransa'da 27 Mart'tan itibaren hidroksiklorokinin hastanede doktorların kontrolü altında kullanımına izin verilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici askıya alındığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.