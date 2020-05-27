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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu

Fransa'da Kovid-19 tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Yusuf Özcan   | 27.05.2020
Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi.

Buna göre, ülkede Halk Sağlık Yüksek Konseyinin önerisi üzerine hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Fransa'da 27 Mart'tan itibaren hidroksiklorokinin hastanede doktorların kontrolü altında kullanımına izin verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici askıya alındığını bildirmişti.

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