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Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor

ABD'de bazı eyalet ve şehirlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler arasında, Afrika kökenli Amerikalıların oranının yüksek olduğu ortaya çıktı.

Dildar Baykan   | 07.04.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Kovid-19 salgını büyük bir hızla yayılırken, "Herkes eşit sağlık haklarına sahip mi?" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. 

Bazı eyalet ve şehirlerde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranlarına bakıldığında, Afrika kökenli Amerikalıların büyük çoğunlukta olduğu görülüyor.

Ölenlerin Chicago'da yüzde 72'si, Louisina'da yüzde 70'i siyahi

Nüfusunun yüzde 30'unu siyahilerin oluşturduğu Chicago'nun Belediye Başkanı Lori Lightfood, yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin Afrika kökenli Amerikalılar olduğunu kaydetti.

Lightfood, "Bu veriler, Kovid-19'un yayılışına ve toplumlar arasındaki eşitsizliğe ilişkin oldukça endişe verici bir tablo sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının etkili olduğu bir başka eyalet olan Louisiana'da da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 70'inin siyahi olduğu ifade edildi.

Nüfusunun yüzde 32'sinin Afrika kökenli Amerikalı olduğu Louisiana'nın Valisi John Bel Edwards, bu rakamların nedenini araştıracaklarını söyledi.

Michigan'da da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 40'ının siyahi Amerikalılar olduğu ve vakaların da siyahilerin yoğunlukla yaşadığı Detroit'te görüldüğü belirtildi. Michigan nüfusunun yüzde 14'ünü Afrikalı Amerikalılar teşkil ediyor.

Avukatlar komitesinden federal hükümete çağrı

İnsan Hakları Avukatlar Komitesi isimli kuruluş, yaptığı açıklamada, federal hükümeti, Kovid-19 salgınının ırk ve etnik kökenler arasındaki dağılımına ilişkin rakamları açıklamaya davet etti.

Açıklamada, "Biz, bu kriz dönemde her ırk ve renkten insanın eşit sağlık hizmeti ve tedavisi aldığından emin olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.


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