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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 07.04.2020
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

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