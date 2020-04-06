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Dünya, Koronavirüs

Kuzey Makedonya, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'den yardım istedi

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov, "Dün gece geç saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinden de bilgi aldık ve maske, koruyucu giysi ve testlerden oluşan yardımlar bugün açıklanacak." dedi.

Husamedin Gina,Seyyid Emin   | 06.04.2020
Kuzey Makedonya, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'den yardım istedi

Üsküp


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'den yardım talep ettiklerini dile getirerek, "Dün gece geç saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinden de bilgi aldık ve maske, koruyucu giysi ve testlerden oluşan yardımlar bugün açıklanacak." dedi.

Dimitrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kuzey Makedonya'nın Kovid-19 ile mücadelede hangi ülkelerden yardım talep ettiklerine dair e-posta üzerinden gelen soruya cevap veren Dimitrov, AB'nin 4 milyon avroluk yardım yaptığını ve Norveç'in yardım yapacağını söyledi.

Dimitrov, Çin'den yardım talep edildiği ve bu yönde olumlu cevap aldıklarını, Hollanda'nın da Kovid-19 testleri göndererek yardımda bulunacağını belirtti.

Türkiye'den de yardım talep ettiklerini dile getiren Dimitrov, "Dün gece geç saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın kabinesinden de bilgi aldık ve maske, koruyucu giysi ve testlerden oluşan yardımlar bugün açıklanacak." şeklinde konuştu.

Szijjarto ise Kuzey Makedonya'ya koronavirüs ile mücadelede sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla 100 bin koruyucu maske ve 5 bin koruyucu giysi bağışladıklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede AB üye ülkeleri arasındaki koordinasyonun çok yavaş olduğu görüşünü paylaşan Szijjarto, üye ülkelerin koronavirüsle mücadelede yalnız bırakıldıklarını hatırlattı.

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