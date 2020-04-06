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Dünya, Koronavirüs

BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı

BM'den Kovid-19 karantinası altında bazı ülkelerde artan kadına şiddetin önlenmesi çağrısı yapıldı.

Betül Yürük   | 06.04.2020
BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı

Birleşmiş Milletler


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı açıklama yaparak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile kısıtlamaların dünya genelinde aile içi şiddeti de artırdığı belirtti.

Son birkaç haftada karantina yüzünden bazı ülkelerde şiddete maruz kalan ve yardım isteyen kadınların sayısının iki katına çıktığını kaydeden Guterres, hükumetlere bu süreçte kadına yönelik şiddetin önlenmesi çağrısında bulundu.

''Şiddet yanlısı istismarcıların cezalandırılması için yargı sistemlerinin çalışması gerekiyor''

Şiddete maruz kalan kadınların sığınabilecekleri barınakların açık kalması gerektiğini belirten Guterres, şiddet yanlısı istismarcıların ise cezalandırılması için yargı sistemlerinin çalışması gerektiğini vurguladı.

BM verilerine göre ise son birkaç haftada ABD, Hindistan, Güney Afrika, Fransa, Türkiye ve Avustralya'da aile içi ve kadına şiddet vakaları arttığı bildirildi.

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