Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cakarta
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Batı Halmahera bölgesindeki Jailolo kentinin 122 kilometre kuzeybatı açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.