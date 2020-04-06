Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 307’ye çıktı

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkelerden biri olan Kanada’da, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 307’ye yükseldi.

Seyit Aydoğan   | 06.04.2020
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 307’ye çıktı

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde hafta sonu yeni tip koronavürüs (Kovid-19) kaynaklı 99 ölüm vakası daha kaydedildi. Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 208’den 307’ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka sayısı da aynı zaman diliminde 12 bin 375’den 15 bin 512’ye yükseldi. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 2 bin 942 kişi de yürütülen Kovid-19 tedavisine olumlu cevap vererek iyileşti.

Eski maskeler dezenfekte edilerek yeniden kullanılacak

Bu arada Kanada genelindeki maske sıkıntısına çözüm arayışları da sürüyor.

ABD Başkanı Trump’ın, ülke içinde üretilen medikal malzemelerin öncelikle iç ihtiyacın karşılanmasında kullanılacağını belirterek tıbbi maskelere koyduğu ihracat yasağına Kanada’yı da dahil etmesi, yetkilileri yeni arayışlara itti.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına yolladığı talimatta, kullanılmış N95 maskeleri atmamalarını istedi. Dr. Tam, kullanılmış maskeleri dezenfekte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Gabon'da Kovid-19 bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışları yasaklandı
Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı
Avustralya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı artıyor
Japonya'da Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısı 100'ü geçti

Benzer haberler

Gabon'da Kovid-19 bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışları yasaklandı

Gabon'da Kovid-19 bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışları yasaklandı

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Avustralya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı artıyor

Japonya'da Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısı 100'ü geçti

Japonya'da Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısı 100'ü geçti
BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı

BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı
Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 307’ye çıktı

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 307’ye çıktı