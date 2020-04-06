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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Kovid-19 vaka sayısı Suudi Arabistan'da 2 bin 402'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1789'a, Ürdün'de 345'e, Filistin'de 234'e, Fas'ta 1021'e çıktı.

Ibrahim Ramadan,Safiye Karabacak,Hamdi Yıldız   | 06.04.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Suudi Arabistan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölenlerin sayısının 34''e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 2 bin 402'ye çıktığı belirtildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 294 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1789'a çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, koronavirüs tespit edilen 19 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 144'e ulaştığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, hükumet sözcüsü Emced el-Adayile ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, 22 kişide daha virüs tespit ettiklerini, böylece vaka sayısının 345'e yükseldiğini aktardı.

Cabir, ülkede 36 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 110'a ulaştığını belirtti.

Hükumet Sözcüsü Adayile ise sınır kapılarının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını, kapıların yeniden açılması iç ve dış gelişmelere bağlı olduğu için herhangi bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

Filistin

Filistin hükümeti ise Batı Şeria'nın güneyinde 11 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve böylece vaka sayısının 237'e yükseldiğini açıkladı. Yeni vakaların Kudüs'ün kuzeybatısındaki bir bedevi beldesi, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil yakınlarındaki bölgede tespit edildiği ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs vaka sayısının 1021'e, ölenlerin ise 70'e ulaştığı bildirildi. Açıklamaya göre, son bir gün içinde 31 kişiye pozitif tanı konulduğu, tedavi altındaki 76 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. 

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