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Dünya

Fransa’da Ulusal Meclis tartışmalı Kovid-19’la mücadele yasa tasarısını kabul etti

Fransa’da parlamentonun Ulusal Meclis kanadı, hastane ve bakımevi çalışanlarına yeni tip koronavirüs aşısı zorunluluğu getiren tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

Alaattin Doğru   | 23.07.2021
Fransa’da Ulusal Meclis tartışmalı Kovid-19’la mücadele yasa tasarısını kabul etti

Paris

Ulusal Meclis’te 2 gün ve gecedir tartışılan yasa tasarısı, 86’ya karşı 117 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Tasarı bugün Senato tarafından hızlandırılmış prosedürle ele alınacak.

Hükümet, tasarının bu hafta sonunda yasalaşmasını istiyor.​​​​​​​

Milletvekilleri arasında ciddi tartışmalara neden olan yasa tasarısı, hastane ve bakım evi çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.

Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor.

Bu işletmelerinin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.

Yasa tasarısı, virüse yakalanan kişilerin zorunlu izolasyonunu da öngörüyor.

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