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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısı 100'ü geçti

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570 olduğu bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.04.2020
Japonya'da Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısı 100'ü geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair son bilgiler paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 570 

Başkent Tokyo'da bir gündeki vaka sayısı 143 olurken, ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 570 olarak gerçekleşti.

Yerel idarelerdeki toplam vaka sayıları Tokyo metropolünde bin 33, Osaka'da 408, Kanagawa'da 265, Çiba'da 260, Aiçi'de 228, Hyogo'da 203.

Ulusal hükumette Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi, başlıca kentlerdeki yükselen vaka sayılarının yakından takip edildiğini söyledi.

Nişimura, gerekli görüldüğü halde Japonya'da Başbakan Abe Şinzo hükümetinin olağanüstü hal ilan edilmesini gündeme getireceğini de dile getirdi.


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