Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti
Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda Reuters kameramanı İssam Abdullah yaşamını yitirdi, 5 gazeteci de yaralandı.
Beyrut/New York
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.
Saldırının ardından sınırda çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.
İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti.
1 gazeteci hayatını kaybetti, 5'i yaralandı
NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.
Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.
İsrail ordusu: Olayın ayrıntılarını inceliyoruz
AA muhabiri, İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkiliye Lübnan sınırında gazetecileri hedef alan saldırıyı sordu.
İsminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkili, saldırı iddialarına ilişkin, "Tam olarak ne olduğunu anlamak için tüm detayları inceliyoruz." yanıtını verdi.
"İsrail ordusunun gazetecileri vurup vurmadığını şu anda teyit edemiyor musunuz?" sorusuna karşılık yetkili, "İncelemelere devam ediyoruz." demekle yetindi.
İsrailli yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini kaydetti.
Reuters: Acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz
Reuters'tan yapılan yazılı açıklamada da "Kameramanımız İssam Abdullah'ın öldürüldüğünü derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, gazetecinin, Lübnan'ın güneyinde canlı yayın yapan Reuters ekibinin bir parçası olduğu bilgisi paylaşılarak şunlar kaydedildi:
"Acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor, bölgedeki yetkililerle çalışıyor ve İssam'ın ailesine ve meslektaşlarına destek oluyoruz. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz ailesiyle. Reuters muhabirleri Thaer Al-Sudani ve Maher Nazeh de yaralanmış olup tıbbi bakım görmekteler. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz aileleriyle birlikte."
Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı
Lübnan Başbakanlık Ofisi, Başbakan Necib Mikati'nin gazetecilere yönelik sınırdaki saldırıya ilişkin açıklamasını, X sosyal medya hesabından paylaştı.
Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları kapsamında gazetecileri direkt hedef aldığını ifade etti.
Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.
ABD'den açıklamaBeyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Philadelphia'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Lübnan'ın İsrail sınırındaki saldırılarda Reuters haber ajansından bir gazetecinin hayatını kaybettiğini, Al Jazeera ve AFP muhabirlerinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydeden Dalton, "En kalbi dualarımız bu gazetecilerin aileleriyle." dedi.
Dalton, bir gazetecinin de aile üyelerinin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Hepinizin yaptığı işin inanılmaz derecede riskli olduğunu biliyoruz ve bugün yaşananlar bunun bir hatırlatıcısı." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Yardımcısı Dalton, yaralanan gazetecilere acil şifalar diledi.
BM'den saldırının soruşturulması talebi
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini ileten Dujarric, yaralılara acil şifalar diledi.
Dujarric, "Bu olay gazetecilerin her gün dünyanın farklı yerlerindeki çatışmaları takip ederken karşılaştıkları tehlikelerin bir diğer örneği. Ne olduğuna dair soruşturma yürütülmesini istiyoruz." diye konuştu.
Gazetecilersiz dünyada olup bitenden haberdar olmanın mümkün olmadığına işaret eden Dujarric, "Gazetecilerin korunması ve işlerini yapmalarına imkan sağlanması gerekiyor." dedi.
BM Geçici Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlik kontrolden çıkabilir
BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro'nun açıklaması, UNIFIL'ın X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Lübnan-İsrail sınır hattındaki Alma Şaab, Ayta Şaab, Dahayra, Adaysa ve Huvla bölgelerinde akşam saatlerinde ağır çatışmaların meydana geldiğini belirten Lazaro, bu sırada 1 gazetecinin ölümü ve başka gazetecilerin yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.
Bölgede ivedi bir şekilde silahların susması çağrısında bulunan Lazaro, "Bu tırmanan gerginliğin kontrolden çıkma potansiyeli açık. Bunun durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Katar merkezli Al Jazeera medya ağından yapılan açıklamada ise söz konusu olayda Al Jazeera ve uluslararası medyanın hedef alındığı vurgulandı.
Uluslararası topluma gazetecileri korumak üzere harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu acımasız saldırıdan hukuki ve ahlaki sorumlulukların tümü İsrail'e yüklüyoruz. Ekiplerimizi korkutma başarısını elde edemeyen bu suçun arkasında duranlardan hesap sorulmasını istiyoruz" denildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden gazeteci için taziye ve yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.