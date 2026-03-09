Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile doğrudan müzakereler ve kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulundu
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırılarını durduracak tam bir ateşkesin sağlanmasına dayalı bir girişim kapsamında İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.
Beyrut
Avn, ülkesindeki duruma ilişkin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı çevrim içi toplantıda konuştu.
Lübnan'daki mevcut durumun "devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı bir gruptan" kaynaklandığını belirten Avn, Lübnan topraklarından atılan roketlerin İsrail'in geniş çaplı bir karşılık vermesini kışkırtmak için kurulmuş bir "tuzak" olduğunu söyledi.
Avn, Lübnan'daki insani durumun son derece zor olduğunu belirterek, 600 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bazılarının en temel ihtiyaçlarından bile yoksun bir şekilde sokaklarda kaldığını aktardı.
Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkesinin hiçbir hukuka saygı göstermeyen saldırgan bir taraf ile Lübnan'ın çıkarları ile halkın yaşamına önem vermeyen devlet dışı bir silahlı grup arasında sıkıştırma girişimine maruz kaldığını ifade etti.
Avn, 2 Mart'ta Lübnan topraklarından İsrail'e atılan 6 roketin, İsrail ordusunu Lübnan'a girmeye ve bazı bölgelerini işgal etmeye kışkırtma girişimi olduğunu kaydetti.
Ülkedeki duruma ilişkin Avn, "Mevcut durum Lübnan'ı bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Ya herhangi bir yasal veya insani kısıtlama olmaksızın İsrail'in saldırganlığıyla doğrudan çatışmaya girmek ve Lübnan'ı potansiyel olarak başka bir Gazze'ye dönüştürmek, ya da çatışmadan çekilmek ve böylece aynı silahlı grubun, devletin halkını koruyamadığı bahanesiyle popülist bir kampanya başlatmasına izin vermek." şeklinde konuştu.
Avn, Hizbullah'a işaret ederek, "Bu füzeleri fırlatan kim olursa olsun, İran rejiminin hesapları uğruna, onlarca köyümüzün yıkılması ve on binlerce insanımızın ölümü pahasına bile olsa, Lübnan devletini saldırılar ve kaos altında yıkmayı amaçlamıştır." ifadesini kullandı.
Uluslararası topluma seslenen Avn, kapsamlı bir ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm kara, hava ve deniz saldırılarının durdurulmasına dayalı bir girişimi destekleme çağrısında bulundu.
Avn, Lübnan ordusuna lojistik destek sağlanması talebinde bulunarak, bunun son gerilim bölgelerini kontrol altına almasını ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlayacağını belirtti.
Lübnan Cumhurbaşkanı, kapsamlı ateşkes için anlaşmaya varmak amacıyla Lübnan ve İsrail arasında uluslararası garantörler eşliğinde doğrudan müzakerelerin başlaması gerektiğini ifade etti.
Avn, ülkesinin İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerle dayanışma içinde olduğunu yineledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 486'ya, yaralı sayısı 1313'e yükseldiLübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı belirtildi.
Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini bildirmişti.
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki El-Akabiye beldesine saldırı tehdidi
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Akabiye beldesinde bir binanın işaretlendiği harita paylaştı.
İsrail ordusunun kısa bir süre sonra işaretlenen bölgeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara bu bölgeyi terketmeleri çağrısı yaptı.
Adraee, söz konusu noktanın Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia etti.
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'da 1 milyonun üzerinde kişiyi sürgün ettiklerini açıkladı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yoğun saldırılara giriştikleri Lübnan'da bir milyon kişiyi zorla yerinden ettiklerini duyurdu.
Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı’na yaptığı ziyarette, Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un belirli mahalleleri için çıkardıkları sürgün emri ve yaptıkları şiddetli saldırılara ilişkin konuştu.
Katz, Lübnan'da Litani Nehri’nin güneyi için çıkardıkları sürgün emriyle 500 bin, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde 4 mahalle için çıkardıkları zorla tahliye emriyle de 650 bin kişiyi zorla yerinden ettiklerini söyledi.
İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmek için saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için çarşamba sürgün emri çıkartmıştı. Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması çağrısı ise 5 Mart'ta yapılmıştı.
İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Lübnan’ın güneyine saldırı düzenlediğini söyleyen Katz, Hizbullah’ın üst düzey askeri yetkililerinden birinin Ebu Hüseyin Raab’ı öldürdüklerini iddia etti.
Lübnan'a yaptıkları saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne süren Katz, oluşan fırsatı değerlendirip saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.
İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı 700 bine yaklaşıtı
İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 667 bin 831 kişiye ulaştığı bildirildi.
Lübnan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komitesi tarafından yayımlanan raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi.
Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine şu ana kadar 667 bin 831 kişinin başvurduğu kaydedildi.
Açılan 567 barınma merkezine yaklaşık 120 bin kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 1161 saldırı düzenlediği bildirildi.
Öte yandan Lübnan hükümetinin kayıt altına aldığı zorla yerinden edilenlerin sayısını açıklamasına rağmen evlerinden çıkmak zorunda kalarak başka yerlere sığınanların da katılmasıyla bu sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.
DSÖ: Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 16'sının ise yaralandığını bildirdi.
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki tırmanan çatışmanın ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisinin büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.
İran'daki petrol tesislerindeki hasarın, gıda, su ve havayı kirletme riski taşıdığını kaydeden Ghebreyesus, bu tehlikelerin özellikle çocuklar, yaşlılar ve önceden mevcut sağlık sorunları olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret etti.
Ghebreyesus, İran'ın bazı bölgelerinde petrol yüklü yağmur yağdığına değindi.
"Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve 16'sı yaralandı. Ayrıca (İsrail tarafından) tahliye emirleri nedeniyle 43 sağlık ocağı ve 5 hastane kapatıldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, İran, Lübnan, Irak ve etkilenen tüm ülkelerdeki durumu yakından takip ettiğini ve yerel makamları desteklediğini aktardı.
Ghebreyesus, "Tüm tarafları, insanların sağlığına yönelik riskleri, sağlık tesisleri ve çalışanları üzerindeki etkileri ve çatışmanın bölge genelinde daha da yayılmasını önlemek için gerilimi azaltmaya çağırıyorum. Barış her zaman en iyi ilaçtır." görüşünü paylaştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
