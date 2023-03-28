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Dünya

Lizbon'da İsmaililere ait bir İslam merkezine saldırıda 2 kişi öldü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da İsmaililere ait bir İslam merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.

Şenhan Bolelli  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Lizbon'da İsmaililere ait bir İslam merkezine saldırıda 2 kişi öldü

Madrid

Portekiz haber ajansı Lusa'nın polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, sabah saatlerinde Lizbon'da İsmaililere ait İslam merkezine Afgan uyruklu olduğu iddia edilen kişinin bıçaklı saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Yaralı olduğu belirtilen saldırgan, Santa Maria Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırının nedeniyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

Öte yandan Portekiz Başbakanı Antonio Costa, polisin olaya erken müdahale edip saldırganı hemen yakaladığını ifade etti.

Saldırının nedeniyle ilgili yorum yapmak için henüz erken olduğunu kaydeden Costa, "İsmaili toplumuna, kurbanların ailelerine başsağlığı ve dayanışma dileklerimi sunarım." dedi.


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