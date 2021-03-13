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Dünya, Libya

Libya'daki yeni hükümete ilk resmi devlet binası teslim edildi

Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin Sözcüsü Muhammed Hammude, Bakanlar Kurulu Divanı binasının resmi olarak hükümete devredildiğini belirtti.

Said İbicioğlu   | 13.03.2021
Libya'daki yeni hükümete ilk resmi devlet binası teslim edildi

Trablus

Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Dibeybe'ye resmi olarak teslim edilen ilk hükümet binası." dedi.

Başbakanlık medya ofisinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, ofis müdürleriyle divanın işleyişi ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisinden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.


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