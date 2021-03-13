Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’nın birçok kentinde Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Almanya’nın birçok kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Erbil Başay   | 13.03.2021
Almanya’nın birçok kentinde Kovid-19 önlemleri protesto edildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Berlin'de koronavirüs önlemleri protesto edildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı çıkan "Querdenken" adlı bir grup başkent Berlin'de protesto düzenledi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )


Başkent Berlin'de "Artık yeter" sloganıyla yaklaşık 1000 kişi, Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Göstericiler, "Tedbirleri kaldırın", "Merkel yerine özgürlük", "Temel haklar hediye değildir" ve "Lobi diktatörlüğü yerine katılımcı demokrasi" yazan dövizler taşıdı.

Yapılan konuşmalarda, hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirler eleştirildi ve halkın istekleri yerine ilaç sektörünün taleplerinin karşılandığı savunuldu.

Eyleme katılanların çoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Polis, birçok kez kurallara uyulması yönünde anons yaptı.

"Bu gibi tipler, hukuk devletinin sertliğini hissetmeliler"

Dresden kentinde de gösterilerin yasaklanmasına rağmen kentin birçok yerinde protestocular izinsiz toplandı.

Alman basınındaki haberlere ve sosyal medyadaki görüntülere göre, polisin "dağılın" çağrılarına kulak asmayan, maske ve mesafe kurallarına uymayan göstericiler polise saldırdı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Saksonya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Alexander Dierks, polise yönelik şiddeti kınayarak, göstericilerin gerçek yüzlerini gösterdiğini belirtti.

Dierks, göstericilerin şiddet eğilimli aşırılar olduğunu ifade ederek, "Bu gibi tipler, hukuk devletinin sertliğini hissetmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Düsseldorf kentinde ise yaklaşık 2 bin kişi Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi binasının önünde toplanarak, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için polis bir süre sonra gösteriyi sonlandırdı.

Ayrıca Kiel, Hannover, Stuttgart ve Postdam kentlerinde yüzlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor
Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Almanya’nın birçok kentinde Kovid-19 önlemleri protesto edildi

İstanbul'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 532 bin 593'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 532 bin 593'e yükseldi
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma

İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı

Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı